فيديو | جماهير باير ليفركوزن تشعل غضب روما على أنغام "بيلا تشاو"

باي آرينا يهتز بعد إقصاء الذئاب من الدوري الأوروبي

أثارت احتفالية جماهير باير ليفركوزن في ملعب باي آرينا، بعد الفوز على روما والعبور إلى نهائي الدوري الأوروبي، جدلًا واسعًا.

حافظ باير ليفركوزن على سجله نظيفًا من الهزائم، بعدما اقتنص تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه روما بنتيجة (2-2) على ملعب باي آرينا، لكنه خرج فائزًا بتذكرة التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

واستفاد بطل الدوري الألماني من فوزه ذهابًا في العاصمة الإيطالية (2-0) على ذئاب روما، ليضرب موعدًا مع عملاق إيطالي آخر وهو أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي الذي يقام على استاد أفيفا في مدينة دبلن بأيرلندا، يوم 22 مايو الجاري.

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وبعد انتهاء المباراة المتوترة، أذاعت الإذاعة الداخلية لملعب باي آرينا، أغنية "بيلا تشاو" وهي أغنية ثورية من الفلكلور الإيطالي ظهرت في الحرب العالمية الثانية، ليشترك اللاعبون مع الجمهور في الغناء.

وغنى الملعب بأكمله على أنغام الأغنية الإيطالية، "أعيد تكييفها" لمناسبة لا علاقة لها بالسياق الأصلي، ربما رغبة في استفزاز المنافسين، الذين صعبوا المهمة على النادي الإيطالي بتقدمهم في البداية (2-0)، قبل أن يصحح أبناء تشابي ألونسو الأوضاع بهدفي التعادل في أقل من 8 دقائق.

وحافظ النادي الألماني على رقمه الاستثنائي بعدم الخسارة لـ49 مباراة على التوالي، حيث أصبح صاحب أطول سلسلة عدم خسارة في المسابقات الأوروبية، محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم بنفيكا البرتغالي (48 مباراة)، والذي ظل صامدًا منذ عام 1965.