فيديو | جماهير كولومبيا تنفجر قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا!

ماذا حدث في ميامي؟

تتجه الأنظار صوب مدينة ميامي، التي تحتضن نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا على ملعب هارد روك فجر غدٍ الإثنين.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي "مقاطع فيديو" للآلاف من جماهير كولومبيا المحتشدة في محيط فندق إقامة المنتخب في ميامي، ما تسبب في إغلاق الطرق المحيطة كليًا.

يشار إلى أن 300 ألف كولومبي يعيشون في جنوب فلوريدا، ما يجعل مواجهة النهائي نارية،

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتأهل منتخب كولومبيا إلى النهائي بعد الفوز على أوروجواي بهدف نظيف، بينما صعب منتخب الأرجنتين على حساب كندا بثنائية نظيفة.

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني للحفاظ على لقبه في الكوبا، ونيل اللقب الثالث تواليا في البطولات الكبرى بعد النسخة الماضية من كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022

ويواجه ميسي وزملاؤه مهمة صعبة أمام كولومبيا التي لم تعرف طعم الخسارة في 28 مباراة متتالية، وتستهدف اللقب الثاني في البطولة بعد تتويج 2001.