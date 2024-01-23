فيديو| جماهير غانا تهاجم حافلة الفريق بعد صدمة أمم أفريقيا

أمل ضعيف يبقي البلاك ستارز في كوت ديفوار

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هاجمت الجماهير الغانية، حافلة منتخب "البلاك ستارز" أثناء مغادرتها ملعب الحسن واتارا، عقب انتهاء مواجهة موزمبيق بالتعادل (2-2)، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية 2023.

وخسر منتخب غانا بطاقة التأهل المباشرة إلى دور الـ16، بعد سيناريو درامي، حيث كان متقدمًا على موزمبيق بهدفين دون رد، قبل أن تتعادل "الأفاعي السوداء" في الوقت بدل الضائع، وتهدي البطاقة إلى مصر التي تعادلت بنفس النتيجة مع الرأس الأخضر (المتصدر).

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وعقب المباراة، قام عدد محدود من الجماهير الغاضبة بمنع حافلة الفريق من مغادرة الملعب، حيث اعترضوا طريق خروجها مطالبين بالتحدث إلى المدير الفني كريس هوتون واللاعبين، لولا تدخل رجال الأمن.

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و سيتعين على منتخب غانا، بطل أفريقيا 4 مرات، الانتظار في كوت ديفوار، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بنقطتين فقط، لتحديد موقفه بشأن إمكانية التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، رغم صعوبة الأمر.

كانت غانا قد استهلت البطولة بخسارة قاسية أمام الرأس الأخضر (2-1)، قبل أن تفرط في تقدمها مرتين على مصر وموزمبيق لتنتهي المباراتان بنفس النتيجة (2-2).

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