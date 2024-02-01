فيديو | جماهير ريال مدريد تسخر من تشافي وبرشلونة بهتاف كوميدي

المئات يهتفون في ملعب ألفونسو بيريز

لم تفوت جماهير ريال مدريد المتواجدة في ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، لحضور مباراة فريقها أمام خيتافي، فرصة السخرية من الغريم التقليدي برشلونة.

وخرج ريال مدريد من مواجهة خيتافي، بانتصار ثمين على مضيفه بثنائية نظيفة، سجلها المهاجم المتألق خوسيلو، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا.

ورصدت عدسات المصورين هتافات جماهير الريال التي لم تتجاوز المئات في ملعب ألفونسو بيريز، حيث كان فريقها متقدمًا بهدفين واقترب من حسم المباراة.

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وهتفت جماهير الملكي قبل انتهاء اللقاء بدقائق: "ابق يا تشافي"، في إطار السخرية من إعلان مدرب برشلونة الرحيل عن البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري لسوء النتائج.

وودع برشلونة كأس السوبر الإسباني بعد خسارة مذلة من ريال مدريد (4-1)، قبل أن يودع كأس الملك بخسارته أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة (4-2)، بينما يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة في الدوري، بفارق 10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.