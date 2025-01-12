فيديو | قبل موقعة السوبر الإسباني .. الجماهير تضع مبابي في موقف محرج بسبب برشلونة!

الجماهير تحرج مبابي...

تسببت بعض جماهير برشلونة، في وضع كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في موقف محرج، قبل موقعة نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم الأحد نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد، وبرشلونة.

ونشر الحساب الرسمي، لصحيفة "آس" الإسبانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو يظهر فيه مبابي، وهو يوقع لبعض الجماهير على قمصانهم.

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وبعد توقيع مبابي لواحد من الجمهور، هتف له "فيسكا بارسا، فيسكا كتالونيا"، مما تسبب في إحراج النجم الفرنسي، الذي نظر للمشجع باستغراب.

وكان ريال مدريد، قد حجز مقعده في المباراة النهائية للسوبر، بعد التغلب على ريال مايوركا، بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي، بينما وصل برشلونة، للنهائي بعد التغلب على أتلتيك بيلباو، بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن برشلونة، يتصدر قائمة الفرق الأكثر تحقيقًا للسوبر الإسباني برصيد 14 لقبًا، وبفارق لقب عن ريال مدريد.