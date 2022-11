فيديو | جماهير إيفرتون "تهين" إيوبي بسبب الخسارة أمام بورنموث!

لا يمر فريق إيفرتون بموسم جيد حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي جعل الجماهير تشعر بالغضب بصورة مستمرة من لاعبيها على العروض المتواضعة التي تقدم.

حيث هزم إيفرتون اليوم من أمام فريق بورنموث بثلاثية دون رد، في مواجهة لم يستطع فيها فريق المدرب فرانك لامبارد في الحصول حتى على نقطة من خارج الديار.

حاول لاعبي إيفرتون مواساة الجماهير بعد اللقاء، وتصدر المشهد أليكس إيوبي الذي خلع قميصه وأهداه للجماهير الحزينة التي ألقت القميص على اللاعب في لقطة توضح مدى الغضب التي تشعر به أنصار الفريق.

Everton fans Vs Iwobi 😳 threw his shirt back at him #Afcb #BOUEVE #Everton #PL #PremierLeague #Iwobi pic.twitter.com/jBPiaGpOXe