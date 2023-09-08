جماهير أيرلندا تستفز فرنسا بقميص ميسي وذكريات كأس العالم

الهزيمة أمام ميسي لن تُنسى .. جماهير إيرلندا تسخر من منتخب فرنسا

قام عدد من مشجعي منتخب أيرلندا بالسخرية من منتخب فرنسا، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

المنتخب الفرنسي حقق الفوز أمام المنتخب الأيرلندي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسخر عدد من مشجعي منتخب أيرلندا من منتخب فرنسا برفع القميص رقم 10 وهو قميص ليونيل ميسي، في إشارة إلى خسارة الديوك أمام منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022.

رفاق ليونيل حملوا كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم، بعد أن حققوا الفوز أمام منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 3/3.

وستجعل الخسارة أمام فرنسا مواجهة أيرلندا المقبلة ضد هولندا يوم الأحد صعبًا حيث يجب الفوز إذا كانوا يأملون في التأهل إلى بطولة أوروبا 2024.

الجدير بالذكر أن أيرلندا ستواجه هولندا يوم الأحد المقبل، بينما ستواجه فرنسا منتخب ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.