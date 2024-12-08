فيديو | يلعب على الجليد لا العشب.. كوكوريلا يورط تشيلسي في هدفين أمام توتنهام

ماذا حدث في ديربي لندن؟

كان الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا بطل الشوط الأول من مباراة توتنهام وتشيلسي، والذي انتهى بتقدم السبيرز بنتيجة 2-1، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط كوكوريلا على الأرض في الدقيقة الخامسة، ليفقد الاستحواذ على الكرة، ويخطفها برينان جونسون، الذي أرسل عرضية مثالية حولها دومينيك سولانكي إلى داخل الشباك.

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وفي الدقيقة 11، تكرر الأمر مرة ثانية، وسقط كوكوريلا من جديد، ليستغل توتنهام الخطأ، ويسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني.

عقب الهدف، بدت على كوكوريلا علامات الاستياء، قبل أن يتوجه إلى خارج الخطوط لتغيير حذائه.

وبعد 6 دقائق فقط من تغيير الحذاء، تمكن كوكوريلا من صناعة هدف تشيلسي الوحيد، لزميله جيدون سانشو.

ويحتاج تشيلسي إلى الفوز أو التعادل، من أجل الارتقاء لوصافة ترتيب البريميرليج، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز 11 برصيد 20 نقطة.