فيديو | جروهي وحجازي .. قائدا الاتحاد "الحقيقيان" دون شارة أمام الاتفاق

انتصار مثير حققه فريقه نادي الاتحاد على نظيره الاتفاق، ليستمر في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهد هذا الانتصار كواليس أبطالها الثاني البرازيلي مارسيلو جروهي والمصري أحمد حجازي.

الاتحاد حول تأخره بهدفين، إلى انتصار بثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعته بنظيره الاتفاق أمس الأحد، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يرصد فيه كافة كواليس مباراة العميد أمام الاتفاق.

وقبل دخول اللاعبين إلى أرضية ملعب المباراة، وجه البرازيلي جروهي حارس مرمى الفريق، والمصري حجازي مدافع النمور، بعض الكلمات الحماسية قبل انطلاق المواجهة.

جروهي قام بتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبي الاتحاد، بضرورة عدم ارتكاب الأخطاء على حدود منطقة الجزاء، وعدم إعطاء الفرصة للاعبي الاتفاق للتسديد على المرمى.

بينما حجازي قال للاعبي الاتحاد: "نحن في هذه المكانة لأننا نستحقها وتعبنا للوصول لها، كلنا مع بعضنا ولن نخرج من المباراة إلا فائزين".

🎬| السطر الأخير يُكتب باللون الأصفر 🟡

قصة ريمونتادا الصدارة بعدسة المركز الإعلامي

- نلقاكم على خير يا ذهب 🤩✨#انسايد_اتي pic.twitter.com/re4IkBXtak — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 26, 2021

وظهر الثنائي حجازي وجروهي كأنهما القائدان الحقيقيان للفريق، بالرغم من أن المغربي كريم الأحمدي هو قائد الفريق الذهبي الفعلي.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ضمك الوصيف، حيث تتبقى مباراة مؤجلة للعميد أمام الهلال.