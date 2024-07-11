فيديو .. ثورة برازيلية بعد قيام ضابط بإطلاق النار على حارس داخل الملعب!

تحقيق صارم ينتظر المتورطين

واقعة غريبة للغاية حدثت في مباراة بإحدى الدرجات الأدنى في البرازيل، بين جريميو أنابوليس وسنترو أويستي، بتعرض أحد اللاعبين لطلق ناري.

القصة بدأت مشاجرة في المباراة المقامة بالجولة الثانية عشر من بطولة "جويانو" البرازيلية، حيث اضطرت الشرطة للتدخل، وانتهى الأمر بقيام أحد الضباط بإطلاق النار على رامون سوزا حارس مرمى فريق جريميو.

وبحسب شبكة "CNN" البرازيلية، فإن الرصاصة التي تم إطلاقها على ساق الحارس كانت من نوع المطاطي، كما أكدت أن الشخص المسؤول عن إطلاق النار هو ضابط من القوات الخاصة بالشرطة.

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ولحسن الحظ أن الجهاز الطبي لفريق جريميو أنابوليس بقيادة الطبيب دييجو بينتو تدخل في الوقت المناسب، من أجل إجراء الإسعافات الأولية على اللاعب الذي سقط وسط حالة صدمة من جميع الحاضرين، بسبب قسوة المشهد وندرة حدوثه.

ومن جانبه نشر جريميو بيانًا رسميًا جاء فيه:"ما حدث كان فظيعًا وإجراميًا، من قبل شخص يجب أن يهتم بسلامة الأشخاص الذين كانوا في ملعب جوناس دوارتي".

وفي سياق متصل خرجت وزارة الرياضة البرازيلية ببيان آخر، ووصفت ما حدث بالأمر غير المقبول، مشيرة إلى أن هذا النوع من التصرفات للشرطة العسكرية، يتعارض مع المبادىء الأساسية للأمن والسلامة التي يجب ضمانها في الملاعب.

ووفقًا للبيان ذاته، فمن المقرر أن تقوم السلطات بإجراء تحقيق صارم بخصوص هذه الواقعة، مع محاسبة المتورطين فيه لضمان عدم تكرار أحداث العنف المشابهة في ملاعب كرة القدم.