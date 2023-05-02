فيديو| توماس توخيل ينزع شورت ماني خلال تدريب بايرن ميونخ!

لقطة طريفة بين توخيل ونجم بايرن ميونخ

أظهر مقطع فيديو مساء اليوم الثلاثاء توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ وهو ينزع شورت ساديو ماني لاعب الفريق أثناء التدريب.

وكان النجم السنغالي يتحدث إلى أحد الأفراد في الجهاز الفني، وجاء توخيل من خلفه ونزع سرواله وهو يضحك.

وألقت صحيفة "ذا صن" الضوء على هذه الواقعة وانتشر الفيديو سريًعا مع ردود أفعاله كثيرة، وظهر ماني وهو ينظر نظرة صارمة وقام برفع الشورت سريعًا بينما أكمل توخيل التدريب وكأن شيئًا لم يحدث.

وعلق أحد المعجبين على هذا الفيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "لا أعتقد أن توخيل يعرف ماني لفترة كافية من أجل هذا التصرف".

وتأتي هذه الواقعة بعد أسبوع واحد فقط من إعلان توخيل أن المشاكل بين ماني وليروي ساني قد تم حلها، ودخل اللاعبان في شجار حاد وصل للتشابك بالأيدي بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتم تغريم ماني وإيقافه مباراة واحدة.

وعاد بايرن ميونخ لصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوزه على هيرتا برلين بنتيجة 2-0، بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الوصيف ويتبقى أربع مباريات فقط على نهاية البطولة.