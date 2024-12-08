فيديو | توقفت المباراة 30 دقيقة.. واقعة غريبة في مواجهة دينامو كييف وألكسندريا بالدوري الأوكراني

ماذا حدث؟

شهدت مباراة دينامو كييف وألكسندريا ضمن الجولة 16 من الدوري الأوكراني، واقعة غريبة على ملعب دينامو لوبانوفسكي.

وحقق دينامو كييف الفوز بثلاثية نظيفة، ليفض الشراكة مع ألكسندريا، ويعتلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن خصمه.

وفي الدقيقة 58، وبينما كانت النتيجة 3-0 لأصحاب الأرض، أوقف الحكم المباراة فجأة بسبب تحذير من "غارة جوية"، كما غادرت الجماهير مدرجات الملعب سريعًا.

توقفت المباراة لمدة نصف ساعة قبل أن يتم استئنافها، ولم تشهد دقائقها الأخيرة أي أهداف، ليضمن دينامو كييف الصدارة.

وجاءت ثلاثية دينامو كييف عن طريق دنيس بوبوف في الدقيقة 36 وفلاديسلاف فانات في الدقيقتين 42 و55، ليلقن خصمه الهزيمة الأولى هذا الموسم، ويحتفظ لنفسه بأمل التتويج بدوري "اللا هزيمة".