آزمون تلاعب بدفاع اليابان والحارس

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حرمت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، منتخب إيران من فرصة التقدم على اليابان، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على ملعب ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في قطر.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين (1-1)، سجل سردار آزمون، لاعب منتخب إيران، هدفًا إعجازيًا، في الدقيقة 63 بعدما تلاعب بمدافعي اليابان وراوغ 3 لاعبين والحارس دفعة واحدة قبل أن يسكن الكرة الشباك.

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وانطلقت احتفالات لاعبي إيران وسط فرحة عارمة من الجماهير، إلا أن حكم المباراة أوقف هذه الاحتفالات بعدما قرر الرجوع إلى تقنية الفيديو، التي دفعته لإلغاء الهدف الرائع بسبب وجود آزمون في حالة تسلل أثناء تسلمه الكرة من البداية.

وكان منتخب اليابان قد تقدم في النتيجة هيديماسا موريتا في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل محمد موهيبي لإيران في الدقيقة 55.

يذكر أن الفائز من مباراة إيران واليابان سيتأهل إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.

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وكان منتخبا الأردن وكوريا الجنوبية، قد ضربا موعدًا في نصف النهائي الأول، يوم الثلاثاء المقبل على استاد أحمد بن علي المونديالي.

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