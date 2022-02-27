فيديو | تعليق مثير من الفراج .. محللو التحكيم: 3 ركلات جزاء لم تُحتسب لأبها ضد النصر

اتفق محللا التحكيم لبرنامج "أكشن مع وليد"، سمير عثمان ومحمد فودة، على عدم احتساب الحكم لثلاث ركلات جزاء لصالح أبها ضد النصر خلال المواجهة التي جمتعهما يوم أمس في الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

النصر خطف نقاط المباراة الثلاثة بهدف قاتل في آخر لحظات الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجله فينسنت أبو بكر، لكن الحكمين المصري والسعودي اتفقا على تعرض أبها لظلم كبير من الحكم السعودي سامي جريس.

ماذا قال محللو التحكيم عن مباراة النصر وأبها؟

الحكم المصري، سمير عثمان، أكد خلال تحليله لأداء الحكم السعودي، جريس، لمباراة النصر وأبها التي انتهت أمس بفوز الأول 2-1 أن الفريق الضيف في ملعب مرسول بارك تعرض لظلم واضح ليس له أي مبرر.

وأشار إلى أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لأبها ضد مدافع النصر فونيس موري عند الدقيقة التاسعة، وبعدها تجاهل ركلة جزاء أخرى ضد نفس اللاعب عند الدقيقة الـ64، وأخيرًا رفض احتساب ركلة جزاء ثالثة عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع وقبل دقيقتين فقط من هدف الفوز للفريق الأصفر.

ولم يكتف الحكم طريس بهذه القرارات التي وصفها عثمان بالغريبة، بل أضاف قرارًا خاطئًا جديدًا وهو عدم طرد المدافع فونيس موري بعد منعه لهجمة محققة لصالح أبها رغم استدعاء حكم الفيديو، ماجد الشمراني، له وإخباره بأن اللقطة تستحق البطاقة الحمراء.

وقد اتفق الحكم السعودي محمد فودة مع زميله المصري في تحليله لجميع تلك اللقطات، مؤكدًا أن الحكم لم يُدر المباراة بالشكل المطلوب.

ماذا قال وليد الفراج عن أخطاء الحكم لصالح النصر؟

الإعلامي البارز وليد الفراج علق على أخطاء الحكم طريس خلال مباراة النصر وأبها بالتأكيد على أنه يُعاني من ضغط شديد نتيجة الظروف السابقة للمباراة، وقد استنكر عثمان ذلك وأوضح أنه كان يجب أن يعتذر عن إدارة اللقاء مادام يشعر بتلك الضغوطات.

وأضاف الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد" "لابد أن نفهم ظروف المباراة، الحكم سامي جريس يقود مباراة لفريق خسر مواجهة الديربي وبعدها أطلق صيحات غضب واستهجان كبيرة ضد التحكيم، ولذا الحكم يشعر أنه تحت الضغط لأن النصر لن يتحمل منه أي خطأ".

يُشار إلى أن مسؤولي النصر وعلى رأسهم الرئيس مسلي آل معمر كانوا قد اشتكوا بقوة من التحكيم خلال مباراتي الاتحاد في الدوري والهلال في كأس الملك، وقد اتخذ النادي قرارًا بوقف طلب حكام أجانب والاعتماد على الحكام المحليين.

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