فيديو | تصرف مفاجئ من نيمار مع بائع متجول بسبب قميص البرازيل

نجوم السامبا يخذلون القائد الغائب في كوبا أمريكا

حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، على التواجد في ملعب صوفي بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل متابعة مباراة راقصي السامبا أمام كوستاريكا في كوبا أمريكا.

وسقط السيلساو في فخ التعادل السلبي، فجر اليوم الثلاثاء، أمام كوستاريكا أضعف منتخبات المجموعة الرابعة في مستهل مشواره بكوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتداولت جماهير البرازيل، مقطع فيديو لنيمار القائد والهداف التاريخي وهو يوقف الحافلة التي تنقله لملعب المباراة، ويستدعي أحد الباعة من الطريق ليشتري قميص منتخب بلاده من أجل دعم الفريق من المدرجات.

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وفشل نيمار في التواجد ضمن قائمة البرازيل بالبطولة، بسبب إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوروجواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد نيمار حاليًا في لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مع الهلال، وتشير التقارير إلى أنه لن يعود قبل شهر سبتمبر المقبل.

وخذل لاعبو البرازيل قائدهم نيمار، حيث تعد هذه النتيجة وصمة عار في مسيرة المنتخب البرازيلي، إذ أنها أول نتيجة إيجابية يحققها منتخب كوستاريكا في تاريخه أمام راقصي السامبا.