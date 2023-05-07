فيديو | تصرف مفاجئ من علي البليهي بعد خسارة النهائي الآسيوي

أحمد رفعت
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Hilal - Shabab Al Ahli - Ali Al-Bulaihi 2023Al Hilal Twitter
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علي البليهي يواصل إثارة الجدل

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لا يتوقف علي البليهي مدافع نادي الهلال عن إثارة الجدل، حتى بعد خسارة فريقه الهلال أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

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وتلقى الهلال الهزيمة أمام أوراوا ريد في الدور النهائي بدوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأثناء حصول لاعبي الهلال على الميداليات الفضية، رفض علي البليهي الانحناء لارتداء الميدالية الفضية، عكس جميع لاعبي الهلال والجهازين الفني والإداري.

البليهي اكتفى فقط بمصافحة أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأمسك بالميدالية الفضية في يده، حتى خرج صف التكريم المتواجد.

وكان علي البليهي أحد العناصر الأساسية التي شاركت مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ولكنه لم يتمكن من قيادة الزعيم من الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.

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