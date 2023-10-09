فيديو | تصرف مشين .. حكم إيطالي مهدد بالإيقاف بسبب التحيز الجنسي!

تصرف غريب من الحكم الإيطالي الشاب..

يواجه الحكم الإيطالي خوان لوكا ساكي التعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة، بعد أن تجاهل مصافحة مساعدته فرانشيسكا دي مونتي قبل مباراة ليتشي ضد ساسوولو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

الواقعة التي التقطتها الكاميرات، شهدت قيام ساكي بمصافحة قائدي الفريقين، لكنه تجاهل يد الحكمة المساعدة الممدودة إليه.

وبدا أن دي مونتي مستاءة من تجاهل ساكي وتصرفاته التي تسببت في تعرضه للكثير من الانتقادات بعد تلك اللقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتسببت الواقعة في إحراج رابطة الحكام الإيطالية، التي خرجت في بيان رسمي لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" للتأكيد على أن الحادث لم يكن به أي شكل من أشكال التمييز الجنسي، على الرغم من أن البيان لم يقنع الكثيرين.

فيما أكدت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن ساكي سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة على الأقل، بعدما قام جينالوكا روكي رئيس لجنة الحكام بتوبيخه على ما بدر منه.