فيديو | تصبب عرقًا .. رونالدو يسخر من حارس النصر وسط ضحكات الجميع!

واقعة طريقة داخل غرفة ملابس الفريق

Shahid

ليس من السهل أبدًا مقابلة كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، هذا بالضبط ما شعر به وليد عبد الله حارس نادي النصر السعودي عند رؤيته للنجم البرتغالي.

رونالدو وصل اليوم، الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه بشكل رسمي مع النصر، في صفقة تصل مدتها إلى عامين ونصف، براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.

المهاجم البالغ من العمر 37 سنة تواجد في غرفة ملابس النصر من أجل إلقاء التحية على اللاعبين، ودخل في محادثة قصيرة مع وليد عبد الله حارس الفريق.

وشوهد الحارس المخضرم وهو في حالة واضحة من التوتر خلال حديثه مع رونالدو، ليسخر الأخير منه في إشارة إلى تصبب العرق من جبينه بسبب الخجل، وسط ضحكات من جميع اللاعبين والمدرب رودي جارسيا.

يذكر أن رونالدو أكد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه، أنه سيكون جاهزًا لمواجهة الطائي بعد غد الخميس، رغم الشائعات التي انتشرت حول إيقافه لمدة مباراتين، بسبب العقوبة التي تعرض لها خلال فترته مع مانشستر يونايتد.

Shahid