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فيديو| تحدي "البالوعة" يعلن فوز البرازيل بكأس العالم!

أحمد جمال
1:50 م غرينتش+2 17‏/11‏/2022
Gabriel Jesus Neymar Brazil
بشرى سارة لرفاق نيمار

الأخطبوط، والقط، وغير ذلك من الطرق القديمة والطريفة التي كانت تجرى بها تخمينات الفائز ببطولات كرة القدم، يبدو أنها باتت جزءًا من الماضي.

طريقة جديدة خرج بها موقع "Give Me Sport" تشير إلى مستوى آخر من الطرافة!.

جلبوا كرات بحجم بالوعة حوض غسيل الوجه وألقوها كلها في الحوض وأول كرة تقع بالضبط في مكانها بالبالوعة تفوز على الباقين.

المنافسة في المونديال إن كانت بنفس الشراسة التي كانت تتنافس بها الكرات فمن الممكن أن نرفع سقف توقعاتنا لمتعة كرة القدم في هذه النسخة الاستثنائية.

في النهاية، لم تذهب التوقعات بعيدًا عن الحقيقة، لقد فاز منتخب البرازيل بهذا التحدي، وهو فعلًا من أقوى المرشحين للتتويج بلقب قطر 2022، فهل تمثل تلك الواقعة الطريفة فأل خير لرفاق نيمار؟!.

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