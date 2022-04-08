فيديو | تاليسكا يُسجل .. النصر يستغل "أيام آسيا" ويهزم الحزم وديًا
استغل النصر توقف الدوري السعودي بسبب إقامة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا في السعودية وخاض مباراة ودية أمام الحزم نجح في حسمها لصالحه بثلاثية نظيفة.
الهلال والشباب والتعاون والفيصلي لعبوا على مدار اليومين الأخيرين مباراتهم الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وقد حققوا نتائج جيدة بانتصار الثلاثي الأول وتعادل الأخير مع الوحدات الأردني.
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النصر خاض مباراة ودية ضمن معسكره الإعدادي للمرحلة الأخيرة من الدوري السعودي، وقد خاضها المدرب ميجيل روسو بمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين وأبرزهم أنسيلمو وتاليسكا وجوناثان رودريجيز وبيتي مارتينيز وعبد المحيد الصليهم.
الفريق أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفي تاليسكا وجوناثان، وقد أضاف هدفًا ثالثًا في الشوط الثاني بواسطة عبد الفتاح آدم الذي شارك بديلًا.
وكان هدف المهاجم الأوروجواياني أجمل أهداف اللقاء وسجله من تسديدة متقنة توجت هجمة جماعية رائعة بينه وبين زميليه أنسيلمو وبيتي.
يُشار إلى أن النصر خرج عمليًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري السعودي بعدما أصبح الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة 12 نقطة قبل 5 جولات من النهاية، فيما كان الفريق قد خرج من دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام جاره الهلال.