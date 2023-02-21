فيديو | بين الغيرة ورقم هاتف وزوجة المستقبل .. بيدري جونزاليس يثير الجدل!

تصرفات المشجعات أثناء لقاء بيدري نجم وسط برشلونة أثارت الكثير من الجدل..

نجحت مشجعة في أن تمنح رقمها إلى بيدري نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني، بعد تتويج بجائزة أفضل لاعب في النادي الكتالوني عن عام 2022.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشجعة أثناء مقابلة بيدري، حيث كانت تمنحه ورقة صغيرة ليستلمها لاعب برشلونة ويضعها في جيبه.

ويبدو أن عينًا ثاقبة لمشجعة أخرى قد نجحت في التقاط الأمر وتصويره في مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مع تعليق: "أردت أن يوقع بيدري الملصق الخاص بي، وهناك أشخاص يحاولون أن يصبحوا سيدة المستقبل".

بيدري، البالغ من العمر 20 عامًا، صعد بسرعة إلى نجومية كرة القدم في عام 2020 عندما انتقل إلى برشلونة قادمًا من لاس بالماس، ليشارك منذ ذلك الحين في 104 مباريات مع النادي الكتالوني، أحرز خلالها 16 هدفًا.

ويعاني بيدري حاليًا من إصابة تعرض لها خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ملحق دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، والتي أقيمت على ملعب "كامب نو" يوم الخميس الماضي.

وحسب تقارير مختلفة، من المتوقع أن يغيب بيدري عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أربعة أسابيع، قبل أن يتمكن من العودة من جديد لقيادة برشلونة في الملعب.