فيديو| بيب جوارديولا يتهكم على فينيسيوس: هل تلعب اليوم؟"

أظهر مقطع فيديو من داخل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حوارًا ساخرًا بين كل من بيب جوارديولا وفينيسيوس جونيور انتهى بتحية الطرفين لبعضهما.
حين كان فينيسيوس قريبًا من الخط الذي يقف عليه بيب جوارديولا، قال له المدرب الإسباني: "هل تلعب؟".. في إشارة إلى إيقافه لخطورته تمامًا.
النجم البرازيلي ضحك وأجاب جوارديولا: "الآن سألعب بالتأكيد".. قبل أن يضيف: "قليلًا!".. وسط ابتسامات المدرب الإسباني.
وسحق مانشستر سيتي ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأقصاه من البطولة المفضلة له بالفوز عليه بمجموع المباراتين 5-1.
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