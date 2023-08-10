فيديو | بيبي يحتفل على طريقة ميسي وكريستيانو رونالدو عقب تعرضه للطرد!

المدافع البرتغالي اعتاد إثارة الجدل بلقطات غير متوقعة خلال مسيرته..

يبدو أن المدافع البرتغالي المخضرم بيبي، قائد نادي بورتو، لم يتخلص من عاداته القديمة، بعدما تلقى بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه أمام بنفيكا في السوبر البرتغالي 2023.

بنفيكا تمكن من تحقيق الفوز على بورتو بثنائية نظيفة، ليحقق "النسور" لقب السوبر البرتغالي للمرة التاسعة، لكن اللقطة الأبرز في المباراة كانت من نصيب بيبي، وتحديدًا في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثاني.

بيبي اعتدى بالضرب على ديفيد جوراسيك مدافع بنفيكا، بعدما ركله بركبته في مؤخرته أثناء كرة مشتركة بينهما، ليقوم الحكم لويس جودينيو بمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه قائد بورتو.

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وأثناء خروجه من الملعب، واصل بيبي إثارة الجدل، بعدما خلع قميصه ورفعه في وجه جماهير بنفيكا، ثم قبل شعار بورتو أثناء الخروج من الملعب.

احتفال بيبي الغريب بعد الطرد أعاد إلى الأذهان احتفال الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة برفع القميص في وجه جماهير ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وهو الاحتفال الذي رد عليه كريستيانو رونالدو أسطورة الملكي بعدما سجل هدفًا في "كامب نو".