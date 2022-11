فيديو| بونوتشي يكتسح "تيك توك" بواقعة مثيرة للجدل مع مشجعة!

أحدث المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي إثر تصرفه مع إحدى المشجعات بفظاظة.

وعقب الفوز الودي على ألبانيا 3-1، خرج أبطال آخر نسخة من كأس أوروبا إلى الحافلة، وتمت دعوة مشجعة إلى ركوب حافلة الفريق من روبرتو مانشيني مدرب الأتزوري بنفسه.

لكن الفيديو الذي كتب في وصفه: "حينما يدعوك المدرب ويطردك بونوتشي" أظهر لاعب يوفنتوس وهو يطلب منها الرجوع والخروج من الحافلة قائلًا لها بوضوح: "لا لا لا.. اخرجي اخرجي".

الفيديو أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد عبر "تيك توك" إذ حصد 3.5 مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة.

😳A fan was invited to the Italy bus by Mancini but was kicked out of it by Bonucci, according to the video and what he said on his TikTok account



You can hear and see Bonucci screaming "you! no no no, get out" pic.twitter.com/xPwrxh5RvW