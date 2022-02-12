فيديو | بنفس طريقة الاعتراض .. سخرية محللين عرب من وداع ألمانيا للمونديال

سخرية عربية من المنتخب الألماني بعد الإقصاء

سخر محللي قناة "الكاس" القطرية، من وداع منتخب ألمانيا لمنافسات كأس العالم قطر 2022، على طريقة اعتراض الأخير على منعهم من دعم المثلية الجنسية.

المنتخب الألماني ظهر في أول مباراة له في كأس العالم 2022 أمام اليابان، ولاعبيه يضعون أيديهم على أفواههم، اعتراضًا منهم.

وقام محللي قناة "الكاس" بوضع أيديهم على أفواههم أيضًا، كنوع من السخرية من وداع المنتخب الألماني لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وعلى الرغم من فوز منتخب ألمانيا على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الخسارة أمام اليابان ثم التعادل أمام إسبانيا، تسببا في إقصاء الماكينات الألمانية من دور المجموعات.

وصعد منتخبي اليابان وإسبانيا بالترتيب من المجموعة الخامسة، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، بينما ودع منتخبي ألمانيا وكوستاريكا البطولة.