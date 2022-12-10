فيديو | بكاء رونالدو بعد مغادرة كأس العالم أمام المغرب

مفاجأة جديدة فجرها المنتخب المغربي في كأس العالم بعد الإطاحة بالمنتخب البرتغالي خارجها ووصل إلى نصف النهائي.
وكان رد فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو صعبًا للغاية على النجم الكبير الذي غادر الملعب وهو في نوبة بكاء استمرت طوال وقت خروجه منه.
وكانت تقارير صحفية قد توقعت أن تكون تلك هي بطولة كأس العالم الأخيرة للنجم البرتغالي، بالأخص بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن مستقبله مع الفريق سابقًا.
هدف فوز المنتخب المغربي في المباراة جاء عن طريق يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الذي سجله عن طريق كرة رأسية مذهلة في الشوط الأول.
جدير بالذكر أن رونالدو كان قد خاض المباراة كبديل من على مقاعد الاحتياط للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة سويسرا السابقة.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- شبه نفسه بجثة والدته و"المؤخرة المرتعشة".. أغرب تصريحات فان خال
- فرنسا وإنجلترا في صورة .. بكاء روميو وسيناريو زيدان وظهور بنزيما
- أسطورة وهداف لاتيني .. نجوم قدمهم كأس العالم للدوري السعودي
- تزلج نوير وعرق نسا كورتوا .. أغرب إصابات نجوم كرة القدم