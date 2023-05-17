نجم باريس سان جيرمان يتواصل مع أحد أبرز اللاعبين الشباب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين..

يبدو أن الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان قد حول اهتمامه إلى كرة السلة، بعدما شوهد وهو يتحدث مع مواطنه فيكتور ويمبانياما أحد أفضل المواهب الشابة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويعتبر فيكتور ويمبانياما البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يتجاوز طوله مترين و20 سم، أعظم لاعب شاب في الدوري الأمريكي للمحترفين منذ "الملك" ليبرون جيمس.

فارق الطول بين ويمبانياما ومبابي مذهل للغاية، حيث يتجاوز 45 سم، حيث يصل طول نجم باريس سان جيرمان 1.78 سم، والصور ومقاطع الفيديو لفارق الطول بينهما تقول كل شيء، حيث شوهد مبابي وهو يرفع رأسه عاليًا ليتمكن من الحديث مع ويمبانياما.

ويعد ويمبانياما الاختيار الأول في سحب اللاعبين الشباب في دوري السلة الأمريكية للمحترفين 2023، والتي من المقرر إقامته في يونيو، ومع فوز فريق سان أنطونيو سبيرز بالمركز الأول في الاختيار، فمن المؤكد أنه سيحاول التعاقد مع ويمبانياما الشهر المقبل.

ومن جانبه، فإن مبابي أمامه مهمة قيادة باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي 2022-23، حيث يواجه اختبارًا سهلًا خارج أمام أوزير في الجولة 36، والفوز سيقرب فريق العاصمة الفرنسية من لقب آخر.