فيديو | بعد خروجه غاضبًا .. ماذا قدم عبد الرحمن غريب أمام الفيحاء؟

لاعب النصر أظهر رد فعل غريب على قرار رودي جارسيا

shahid

لم يقبل أبدًا عبد الرحمن غريب جناح النصر قرار المدرب رودي جارسيا إخراجه من الملعب عند الدقيقة الـ68 من مباراة فريقه أمام الفيحاء في المجمعة.

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النصر خاض لقاءً صعبًا ومعقدًا أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي فقد خلاله نقطتين بالتعادل السلبي مما يُهدد حظوظه في مواصلة منافسة الاتحاد على صدارة جدول الترتيب.

المدرب الفرنسي أخرج غريب وأقحم ماجد قشيش عند الدقيقة الـ68 بهدف إنعاش الهجوم وإحراز الهدف المنشود للحفاظ على فارق النقطة مع الاتحاد في الصدارة، لكن غريب أظهر رد فعل غاضب جدًا تجاه هذا القرار.

بالنظر إلى ما قدمه غريب خلال اللقاء نجد أن جارسيا ربما يكون محقًا تمامًا في إخراجه من الملعب، إذ لم يُقدم الأداء المطلوب وقد أهدر فرصة سهلة في الشوط الأول بعد تمريرة حاسمة من كريستيانو رونالدو كانت ربما ستغير من سيناريو اللقاء تمامًا.

لاعب الأهلي السابق لعب 68 دقيقة لم يُسدد خلالها أي تسديدة على مرمى الفيحاء وقد اكتفى بصناعة فرصتين لزملائه، نسبة نجاحه في التمريرات الـ31 التي لعبها وصلت إلى 84%.

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غريب حاول المراوغة 6 مرات لم ينجح سوى في واحدة، وقد دخل في التحام فردي مع لاعبي الفيحاء 11 مرة لم ينجح سوى في مرتين.

كل تلك الأرقام تؤكد أن غريب لم يُقدم الأداء المطلوب خلال وقت لعبه في المباراة وكان قرار إخراجه من جارسيا سليمًا أو على الأقل مقبولًا تمامًا ولا يستحق رد الفعل ذلك من اللاعب والذي قد تكون له عواقب وخيمة.

Shahid