فيديو | بعد استفزاز ميسي .. البليهي يظهر في موقف جديد مع رونالدو

البليهي يتعامل مع رونالدو بطريقة مختلفة تمامًا عن ميسي

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اعتدنا دائمًا أن يظهر المدافع علي البليهي لاعب نادي الهلال في لقطات مثيرة للجدل، ولكن هذه المرة في موقف جديد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

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ويواجه النصر نظيره الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، على ملعب الحوية بالطائف، لتحديد بطل النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية.

وظهر علي البليهي في حديث ودي مع رونالدو، حيث تبادل الثنائي الضحكات، عكس ما يظهر عليه مدافع الهلال الذي دائمًا ما يستفز الخصوم.

وكانت أبرز واقعة للمدافع علي البليهي، في كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي استفزه بشكل واضح.

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ويبحث رونالدو عن أول بطولة له بقميص نادي النصر، حيث لم ينجح في تحقيق هذا الأمر الموسم الماضي، بينما يُريد البليهي أن يبدأ الموسم الجديد مع الهلال ببطولة جديدة.

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