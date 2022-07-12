فيديو | بعدما تعرض لضائقة مالية .. مؤثر قطري يحتضن مشجع أرجنتيني في منزله

المواقف الإنسانية لها الكلمة العليا في مونديال قطر

يواصل كأس العالم قطر 2022 إيصال رسائل إنسانية في المقام الأول، في كيفية استقبال البلدان العربية بكافة الجماهير من مختلف أنحاء العالم بترحاب كبير.

مونديال قطر وصل لدور ربع النهائي، إذ حسم المتأهلون مقاعدهم، وهم: البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، هولندا، إنجلترا، البرتغال، المغرب وكرواتيا.

لكن ربما حزمت بعض الجماهير حقائبها للرحيل، لظروف مالية، وهو بالفعل ما حدث مع أحد مشجعي المنتخب الأرجنتيني، الذي ظهر بحقائبه في قناة أرجنتينية، متحدثًا عن اضطراره لمغادرة الدوحة.

وتدخل المؤثر القطري أحمد باتو في حوار المشجع، موجهًا الدعوة له لقضاء ما تبقى من المونديال في منزله، لتجنب تحمل تكاليف الإقامة، وسط ثناء كبير من الجماهير الحاضرة.

وكتب باتو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تعليقًا على الموقف: "الجميع مرحب به في قطر، هكذا نعامل ضيوفنا، قطر ترحب بكم جميعًا، كرة القدم تجمع كل الأمم في أمة واحدة".

يذكر أن الأرجنتين تأهلت لمواجهة هولندا في ربع النهائي، في المباراة المقرر إقامتها في التاسع من الشهر الجاري.