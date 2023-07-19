فيديو | بطريقة كوميدية .. نونو سانتو يفشل في اصطياد كاميرا الاتحاد

يواصل نادي الاتحاد تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في الطائف، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، ولكن لم يترك نونو سانتو المدير الفني الأجواء دون ترك لقطات كوميدية.
الاتحاد الذي توج بلقب دوري روشن السعودي 2022-2023، بعد غياب 14 عامًا، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة خلال شهر ديسمبر القادم.
ونشر حساب الاتحاد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر نونو سانتو وهو يحاول اصطياد الكاميرا الطائرة "الدرون" الخاصة بالمركز الإعلامي للعميد.
وفشل سانتو في جميع محاولاته من أجل النيل من كاميرا نادي الاتحاد، في لقطات كوميدية، حيث حاول في البداية اصطيادها بركل الكرة بالقدم، ولكنه لم ينجح حاول رمي الكرة باليد ولكنه لم ينجح أيضًا.
ويعد نونو سانتو من أنجح المدربين الذين نجحوا في تحقيق إنجازات في الكرة السعودية، بعدما قاد النمور لتحقيق لقب الدوري بعد غياب طويل.
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