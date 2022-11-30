فيديو | بطريقة كوميدية .. فنان سعودي يُقلد رينارد في غرفة الملابس

تقليد كوميدي لردود فعل رينارد مع لاعبي السعودية

قام الممثل الكوميدي السعودي خالد الفراج، بتقليد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي بطريقة كوميدية، وذلك بعد طريقته المشهورة في غرفة الملابس مع لاعبي الأخضر.

ودائمًا ما ينشر المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لكواليس غرفة ملابس الأخضر، والتي يقوم فيها رينارد ببث روح الحماس بين اللاعبين بطريقته الخاصة.

ونشر الإعلامي الرياضي وليد الفراج على موقع "تويتر" فيديو لشقيقه خالد، الذي قام بتقليد رينارد في غرفة ملابس المنتخب السعودي بطريقة كوميدية.

وعلق الفراج على الفيديو الذي نال إعجابه قائلًا: "الله يعينك".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره المكسيكي مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم قطر 2022.