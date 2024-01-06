فيديو | بطريقة خرافية .. كيسييه يتألق مع كوت ديفوار ويُسجل هدفًا عالميًا

كيسييه يتألق وفوفانا يُشارك ويصنع

قاد فرانك كيسييه لاعب وسط النادي الأهلي منتخب بلاده كوت ديفوار لتحقيق انتصارًا كبيرًا على نظيره سيراليون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت مساء السبت.

ونجح كيسييه في تسجيل هدفًا بشكل رائع بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم قام بتسديد الكرة بركلة مقصية أسكنت شباك سيراليون.

كما شهدت المباراة مشاركة وسط نادي النصر سيكو فوفانا، الذي قام بصناعة الهدف الثالث الذي سجله زميله جوناثان بامبا.

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ويستعد منتخب كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق يوم 13 يناير الجاري.

ويقع كوت ديفوار في المجموعة الأولى التي تضم غينيا الاستوائية وغينيا بيساو بالإضافة إلى نيجيريا.