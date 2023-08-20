فيديو | بسيناريو دراماتيكي هو بطله .. ميسي يُحقق أولى بطولاته مع إنتر ميامي

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية وإنتر ميامي بطلاً لأول مرة في التاريخ

قاد ليونيل ميسي ناديه الجديد إنتر ميامي لتحقيق أول لقب في تاريخ النادي، بعد الفوز على فريق ناشفيل في نهائي كأس الدوريات، بركلات الترجيح.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث سجل ميسي هدف التقدم في الدقيقة 23، بينما تعادل فافا بيكولت لنادي ناشفيل في الدقيقة 57، لتحسم المباراة في الأخير بركلات الترجيح (9/10) لصالح رفقاء ميسي الذي سجل بدوره الركلة الأولى من 10 ركلات سجلها فريقه.

وشهدت الثواني الأخيرة من المباراة فرصة حقيقة أهدرها مهاجم إنتر ميامي بغرابة كادت أن تحسم اللقب دون الحاجة لركلات الترجيح.

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ميسي حصد جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة، بعد تسجيله 10 أهداف في سبع مباريات كما ساهم بتمريرة حاسمة.

الأرجنتيني بعد رفعه للقب أصبح أكثر لاعب تتويجًا في التاريخ بـ 44 بطولة حصدها مع أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأخيرًا إنتر ميامي.