فيديو | بسبب البليهي .. انسحاب الذايدي من "الحصاد الرياضي"

جدل كبير صاحب حلقة الليلة من برنامج الحصاد الرياضي

انسحب الناقد الرياضي محمد الذايدي من استوديوهات قناة 24 الرياضية السعودية على الهواء مباشرة خلال حلقة الليلة من برنامج "الحصاد الرياضي"، وذلك غضبًا من المقدم محمد الشهراني بعد خلاف حول مستقبل مدافع الهلال علي البليهي.

الصحفي علي هبة كان قد أثار جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي خلال اليومين الأخيرين بتصريحه حول مستقبل البليهي الذي ينتهي عقده مع الهلال هذا الموسم، إذ أكد دخوله الفترة الحرة من عقده واجتماعه مع إدارة النصر للحديث عن انضمامه للفريق.

وقد انقسم الصحفيون والإعلاميون حول رواية هبة ما بين داعم لصحتها ونافيًا تمامًا لها، وكان الذايدي المعروف بميوله الهلالية من المجموعة الثانية.

Shahid Shahid

الخلاف بين الذايدي والشهراني اليوم بدأ بعد مداخلة من هبة أكد خلالها قوة علاقته بالمدافع السعودي، إذ أكد الأول أن زميله نفى روايته بنفسه حين قال أنه لا يعلم متى يدخل البليهي الفترة الحرة في عقده ولا يعلم إن كان الاجتماع مع النصراويين قد حدث أم لا.

الشهراني قاطع الذايدي قائلًا له "الناس تعلم ما ستقوله"، لينفجر الصحفي غاضبًا ويتهم المذيع بالسخرية من آرائه وحديثه ويؤكد أنه تواصل مع إدارة الهلال وأكدوا له عدم صحة ما تحدث به هبة.

وطلب الذايدي عدة دقائق ليُلخص وجهة نظره في الأمر فرفض الشهراني بحجة وجود مداخلة هاتفية ووعده بالعودة له بعد نهايتها، لكنه لم يفعل بل منح فرصة الحديث للصحفي فهد الروقي، وهنا انزعج الذايدي وطالب بحقه في الحديث مثلما وُعد قبل أن يترك الاستوديو وينسحب من الحلقة.

وقد علق قائلًا على الحادثة لقناة 24 الرياضية "كان من المفترض أن أواصل الحديث لكن الزميل محمد لم يمنحني ذلك الحق، لا أعلم إن كان ذلك بقصد منه أم لا، انسحبت حتى لا يتطور الخلاف على الهواء مباشرة، رأيت أن هذا هو القرار الأفضل".

يُشار إلى أن البليهي متواجد حاليًا في إسبانيا مع المنتخب السعودي، حيث يُقيم الأخضر معسكرًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.