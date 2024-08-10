الرياضة المثيرة للجدل تظهر للمرة الأولى في باريس

تسببت رياضة "البريك دانس"، في حالة جدل واسع بين الجماهير المتابعة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، حيث استنكر كثيرون إدراج مثل هذه الرياضة في الأولمبياد.

وتم إدراج رياضة "البريك دانس"، التي ظهرت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في بوينس آيرس عام 2018" وبعد نجاحها، في برنامج باريس الأولمبي 2024 كرياضة جديدة.

وفي منافسات السيدات، التي أقيمت أمس الجمعة، فازت اليابانية آمي يواسا بالميدالية الذهبية، وفازت الليتوانية دومينيكا بانيفيتش بالميدالية الفضية، وحصلت ليو تشينغ يي على البرونزية.

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وخلال إحدى المواجهات في الأدوار الإقصائية بين الأسترالية راشيل جان والفرنسي سيا ديمبيلي، تسبب الأداء الذي قدمته جان في موجة من ردود الفعل الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: "هذا أداء يشبه ما تفعله ابنة أخي البالغة من العمر 5 سنوات".

وغرد متابع آخر: "حتى الراقصين الآخرين الذين ينتظرون الصعود للمسرح يقولون: حسنًا، ربما لم يكن من المفترض أن يكون هذا في الألعاب الأولمبية".

وأضاف ثالث: "آمل حقًا أن يعلم الأشخاص الذين يشاهدون أن هذا ليس له أي علاقة بالبريك دانس. هذا أمر سيئ حقًا".وكتب شخص آخر مستنكرًا: "هل من المعقول أن تكون هذه لعبة أولمبية والكاراتيه ليست كذلك!".