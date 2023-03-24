فيديو.. برنامج كوميدي يسخر من تعامل حكام الدوري السعودي مع كريستيانو رونالدو

سخرية من الحكام وكريستيانو رونالدو في برنامج رمضاني كوميدي

shahid

مازالت أصداء تعاقد نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مستمرة حتى الآن، حيث قام أحد البرامج الكوميدية، بالسخرية من تعامل حكام دوري روشن للمحترفين معه.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ويقدم رونالدو مستوى مميز رفقة نادي النصر منذ الانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث استطاع أن يسجل 9 أهداف ويصنع هدفين، في 8 مباريات شارك فيهم البرتغالي مع العالمي في الدوري السعودي للمحترفين.

وعرض برنامج "ستوديو 23" الكوميدي، عبر قناة MBC بعرض أولى حلقاته في شهر رمضان، والتي شهدت تقليد كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر.

وقام الممثل الذي جسد دور رونالدو بتسجيل هدف، ثم قام حكم المباراة بإلغائه بداعي التسلل، وسط اهتمام كبير من الممثل الذي يقوم بدور الحكم، والذي احتسب الهدف بعد اعتراض النجم البرتغالي.

وظهر في الفيديو الحكم وهو يُبدي إعجابه بكريستيانو رونالدو، من خلال النظرات التي ظهرت على ملامح الممثل، في سخرية واضحة من تعامل الحكام مع لاعب النصر.

وشهدت مباراة النصر أمام النصر، قيام رونالدو بالاعتراض على حكم المباراة، بسبب عدم احتسابه هدفًا لفريق النصر، مما جعل البعض يؤكد على أنه يؤثر على قرارات الحكام، وأنهم لا يستطيعون معاقبته.

Shahid