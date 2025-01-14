فيديو | طلب صورة معه ولكن! .. تصرف مفاجئ من لامين يامال مع طفل ريال مدريد!

ماذا فعل النجم الإسباني؟

أثار النجم الإسباني الواعد لامين يامال، لاعب برشلونة، جدلًا واسعًا بتصرفاته الغريبة بعد مباراة ريال مدريد في السوبر الإسباني.

وكان لامين يامال (17 عامًا)، صاحب هدف برشلونة الأول في الفوز العريض على ريال مدريد، الأحد الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، التي حسمها البلوجرانا بنتيجة (5-2).

وخلال تواجده في فندق إقامة بعثة برشلونة واحتفاله مع زملائه في الفريق، فوجئ لامين يامال بأحد الأطفال من مشجعي نادي ريال مدريد، طلب التقاط صورة تذكارية معه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستجاب لامين يامال إلى طلب الطفل المدريدي، لكن أثناء التقاط الصورة قام بوضع يده على شعار النادي الملكي حتى لا يظهر في الصورة، في موقف أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل.

ويقدم لامين يامال موسمًا مميزًا مع برشلونة، حيث لعب 23 مباراة في جميع المسابقات، قدم خلالها 20 مساهمة تهديفية بواقع (8 أهداف و12 تمريرة حاسمة).