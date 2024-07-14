فيديو | موقف صارم للبرازيليين .. نجوم النصر يتوقعون نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا

نهائي كوبا أمريكا يُقام بين المنتخبين مساء اليوم

نشر حساب النصر على إنستجرام مقطع فيديو تضمن توقعات بعض نجومه لمباراة نهائي كوبا أمريكا التي ستجمع فجر غدٍ الإثنين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.

الأرجنتين كانت قد تخطت كندا في نصف النهائي فيما أقصت كولومبيا منتخب أوروجواي بعد مباراة صعبة، فيما كان منتخب البرازيل قد غادر من ربع النهائي أمام زملاء لويس سواريز.

النصر يتواجد في البرتغال حاليًا، حيث يُقيم معسكره الإعدادي الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، وقد تعادل اليوم في أولى مبارياته الودية مع فريق لوليتانو البرتغالي 1-1.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نتيجة التوقعات انتهت في النهاية بالتعادل بـ4 أصوات توقعت فوز كل منتخب، لكن الملفت كان وقوف البرازيليين، أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس وأوتافيو، وقفة رجل واحد واتخاذهم لموقف صارم، حيث توقعوا جميعًا فوز كولومبيا ولم يُخفوا أبدًا تشجيعهم للفريق.

يُشار إلى أن أوتافيو المولود في البرازيل يحمل الجنسية البرتغالية وقد اختار اللعب للمنتخب الأوروبي وتواجد معه في نهائيات كأس العالم 2022 لكن الإصابة أبعدته عن يورو 2024.