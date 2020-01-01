بث مباشر: شاهد مباراة الشباب ضد التعاون في الدوري السعودي 2020
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الشباب 0 × 0 التعاون
🔗 — بث مباشر لمباراة #الشباب_التعاون (الجولة الـ24) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/cTUmVcKrui— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 10, 2020
سيدخل الليث الأبيض المباراة وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن سكري القصيم صاحب المركز العاشر بـ32 نقطة.
طالع جدول ترتيب الدوري السعودي من هنا...
حقق الشباب انتصار قوي في الجولة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على الوحدة بثلاثيةٍ نظيفة، أما آخر مباريات التعاون فكانت ضد الفيصلي وخسرها بهدفين لهدف.
تشكيل الشباب:
يبدأ المدرب بيدرو كايشينيا بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-3-3
فاروق بن مصطفى
عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - محمد سالم - حسن معاذ
سيبا - عبد المجيد الصليهم - ناصر العمران
كريستيان خوانكا - ماكيتي ديوب - دانيلو أسبرييا
⚽️ قائمة "الليوث" في مواجهة الليلة#الشباب_التعاون #الشباب— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 10, 2020
جولة #احفظ_شعارك ✔️ pic.twitter.com/DZCqabVrVs
البدلاء: مروان الحيدري - عبد الله الزوري - عبد الملك الشمري - تركي العمار - متعب الحربي - ضيدان المطيري - محمد عطية - وليد حزام - عبد الملك الخيبري.
تشكيل التعاون:
يبدأ المدرب فيتور كامبيلوس بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
كاسيو
إبراهيم الزبيدي - ريكاردو ماتشادو - أحمد عسيري - ياسين برناوي
سميحان النابت - ساندرو مانويل
نيلدو بيترولينا - سيدريك أميسي - سلطان مندش
ربيع سفياني
📋 تشكيلة #التعاون 🐺 أمام "الشباب" في الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .. #يارب_وفق_تعاونا 💛#احفظ_شعارك pic.twitter.com/J4cac2YaYY— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 10, 2020
البدلاء: حسين شيعان - فهد الحمد - حسن كادش - ريان الموسى - حمدان الرويلي - فيصل درويش - ناصر الدعجاني - ذعار العتيبي - مالك العبد المنعم.