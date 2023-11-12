فيديو: بث مباشر شاهد إياب نهائي الدوري الإفريقي 2023 بين صن داونز والوداد

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي 2023 بين صن داونز والوداد المقامة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد..

اقتربت النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم "السوبر ليج" من نهايتها، حيث تعرفنا بالفعل على طرفي النهائي المرتقب في البطولة، والذي سيجمع بين الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعدما افتتح مشواره في البطولة بتخطي عقبة إنيمبا النيجيري في ربع النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم واجه الترجي التونسي في نصف النهائي، وتفوق عليه بنتيجة 5-4 في ركلات الترحيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله.

أما صن داونز، فقد بدأ مشواره في الدوري الإفريقي بتجاوز بترو لواندا الأنجولي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم تخطى الأهلي المصري في نصف النهائي، متفوقًا عليه بهدف دون رد في المباراتين.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بفوز الوداد بهدفين لهدف، وهو ما يمنح الفريق المغربي أفضلية طفيفة قبل مباراة الإياب المرتقبة.

تشكيل الوداد لمواجهة صن داونز في إياب نهائي الدوري الإفريقي 2023

قرر عادل رمزي مدرب الوداد الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

يوسف المطيع

يحيى عطية الله - أيوب عملود – جمال حركاس- أيمن أبو الفتح

زكريا دراوي- أنس سرحات - عبد الله حيمود

منتصر الحتيمي - الشرقي البحري- هشام بوسفيان

تشكيل صن داونز لمواجهة الوداد في إياب نهائي الدوري الإفريقي 2023

أما رولاني موكوينا، مدرب صن داونز، فسوف يلعب بالتشكيل الآتي:

الخطة 4-3-3

ويليامز

موسى ليبوسا - أوبري موديبا - توبوهو موكوينا - عبد المنعم بوطويل

خوسيلو موداو - لوكاس ريبيرو - مارسيلو أليندي

موتوبي مفالا - بيتر شالويلي - ثيمبا زواني