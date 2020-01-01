فيديو - بث مباشر: ريال مدريد وريال سوسيداد.. لحظة بلحظة

تابع بالفيديو مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في إطار ربع نهائي في كأس ملك إسبانيا 2019-2020

ريال مدريد 0 × 0 ريال سوسيداد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

البدلاء / أندير بارينيتشيا / أندير جيفارا / مويا / أيهين مونيور / بورنو / خوسيبا زالدوا / ويليان جوزيه

ريال سوسيداد: يبدأ المدرب ايمانول الجواسيل بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليكس روميرو / أندوني جوروسابيل / أرينز إلوستوندو / روبين لي نورماند / ناتشو مونريال / ميكيل ميرينو / إيجور زوبيلديا / مارتن أوديجارد / ميكيل أويارزابال / ألكسندر ابساك / عدنان يانوزاي

البدلاء / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / ثيبوه كورتوا / رافاييل فاران / إيسكو / رودريجو سيلفا / لوكا يوفيتش

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ألفونس أريولا / ناتشو / إيدير ميليتاو / سيرخيو راموس / مارسيلو / خيمس رودريجيز / فيدريكو فالفيردي / توني كروس / براهيم دياز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور

تشكيل الفريقين:

في المقابل، تأهل ريال سوسيداد إلى ربع النهائي بعد أن نجح في تجاوز عقبة أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعب أنويتا، ويطمح الفريق لاستكمال المغامرة بقيادة الثنائي الموهوب إيزاك وأوديجارد.

صعد المرينجي إلى تلك المرحلة عقب أن تغلب على ريال سرقسطة في ثمن النهائي بنتيجة عريضة برباعية نظيفة وسجل الأهداف كل من فاران، فاسكيز، فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيما.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في إطار دور ربع النهائي من البطولة، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./