بث مباشر: شاهدة مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2020
اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال والحزم
الهلال 1 × 1 الحزم
🔗 — بث مباشر لمباراة #الهلال_الحزم (الجولة الـ28) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/aGmf0Ic1kj— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020
يستضيف نادي الهلال السعودي نادي الحزم على ملعب استاد جامعة الملك سعود، ضمن فعاليات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي ، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020 الساعة 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
الهلال متصدر جدول المسابقة برصيد 63 نقطة، خاض الفريق 27 مباراة في الدوري حتى الآن، فاز في 19 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مبارتين فقط، ويفصل بينه وبين نادي النصر صاحب المركز الثاني 6 نقاط، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين في آخر لقاءاته في البطولة والتي جمعته مع فريق الفيصلي صاحب المركز الخامس في الترتيب.
أما نادي الحزم فهو في قاع الجدول حيث يحتل المركز الخامس عسر، وهو المركز قبل الأخير، ويمتلك الفريق 27 نقطة من 27 مباراة خاضها في الدوري السعودي حتى الآن تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة في 14 مباراة، وقدم الفريق مباراة قوية في آخر مبارياته في المسابقة أمام نادي الفتح صاحب المركز الثاني عشر في الجدول، وانتهت المباراة بفوز الأخير بنتيجة 3-4.
تشكيل الهلال:
التشكيل | 4-2-3-1
عبد الله المعيوف
ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك
جوستافو كويلار - سلمان الفرج
سالم الدوسري - سيباستيان جوفينكو - أندري كاريلو
بافيتمبي جوميس
📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا في مواجهة الحزم— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 29, 2020
#الهلال 💙
#الهلال_الحزم pic.twitter.com/FYs4xo09Ax
تشكيل الحزم:
التشكيل | 4-2-3-1
مليك عسلة
نايف موسى - عبد الله الشامري - فاجنر إليماو - أحمد الشمراني
أسامة الخلف - عبد العزيز الناشي
لويز مورالها - منصور حمزي - جوناثان كافو
عبد الرحمن اليمامي
📃 | تشكيلة المباراة#الحزم VS #الهلال #الهلال_الحزم— نـ ا د ي الـ حـ ز م السعودي (@AL7AZEMFC) August 29, 2020
ملعب جامعة الملك سعود - #الرياض
8:40 PM
الجولة ( 28 ) - دوري كأس الأمير
محمد بن سلمان للمحترفين ..
💙💛♥️ pic.twitter.com/ETOiNttJc5
الهدف الأول للحزم:
د3’ هدف للحزم! ⚽#عبدالرحمن_اليامي يفتتح التسجيل#الهلال 0 : 1 #الحزم#الهلال_الحزم— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/Cl8adHkfJK
تشكيل الهلال:
د8’ هدف للهلال! ⚽#سالم_الدوسري يسجل التعادل#الهلال 1 : 1 #الحزم#الهلال_الحزم— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/TS5r6devSz