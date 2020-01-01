فيديو - بث مباشر: الهلال وأبها.. لحظة بلحظة

تابع بالفيديو مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد أبها في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020

أبها 1 × 2 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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شاهد الهدف الثاني للهلال

شاهد الهدف الأول للهلال

90’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

89’ تبديل أخير فى صفوف الهلال دخول جوستافو كويلار وخروج عبدالله عطيف

88’ بطاقة صفراء من نصيب فانيفا اندرياتسيما

الهدف جاء بعد تسديدة قوية للغاية من على حدود المنطقة عن طريقفانيفا اندرياتسيما لتسكن الشباك بنجاح

87’ جوووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لفريق أبها عن طريق فانيفا اندرياتسيما

85’ تبديل ثاني فى صفوف الهلال دخول صالح الشهري وخروج سيباستيان جيوفينكو

83’ تبديل أول فى صفوف الهلال دخول هتان باهبري وخروج أندريه كاريلو

82’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالله عطيف

81’ تبديل ثاني فى صفوف أبها دخول صالح آل عباس وخروج عمار النجار

80’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي على كارلوس إدواردو

79’ عرضية من أندرييه كاريلو من الجهة اليمنى لكنها مرت بعيدة عن المرمي

78’ عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليسري يرتقي لها جوميس ويسددها برأسية قوية لكن ابعدها الحارس بنجاح

77’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء

75’ ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم مستمر بهدفين لصالح الهلال

72’ محاولة التوغل من كارلوس إدواردو من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

71’ ياربااااااااااااااااه،،،،،، تسديدة قوية من كارلوس إدواردو من الجهة اليسري لكنها اصطدمت فى القائم الايمن

70’ تراجع من لاعبي أبها إلى المنطقة الدفاعية وضغط متقدم من لاعبي الهلال من أجل البحث عن هدف ثالث

68’ سيطرة على الكرة فى منتصف ملعب أبها من جانب لاعبي الهلال

67’ تنفيذ الركنية بتمريرة تصل إلى سيباستيان جيوفينكو الذي سددها تسديدة قوية لكن تألق الحارس وابعدها بنجاح

65’ انطلاقة من كارلوس إدواردو من على حدود المنطقة ثم مررها إلى سيباستيان جيوفينكو الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى جوميس ليسددها الفرنسي تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة

64’ ركنية للهلال تنفذ بهرضية فى إتجاه المرمي لكن ابعدها الحارس والحكم يشير بخطأ ضد أندرييه كاريلو

63’ تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق سعد بقير لكن أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات

62’ محاولات من لاعبي أبها للبحث عن هدف لتقليص الفارق

61’ ركنية لأبها تنفذ بعرضية من سعد بقير لداخل المنطقة تلقاها أمين عطوشي من داخل المنطقة بتسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس عبدالله المعيوف

60’ ربع ساعة من زمن الشوط الأول والتقدم للهلال بهدفين دون رد

58’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق أمين عطوشي لكنها مرت بجوار القائم

57’ سيطرة من لاعبي الهلال وضغط مستمر على دفاعات أبها

56’ هجمة خطيرة للهلال بعد ركنية تنفذ بتمريرة قصيرة إلى ياسر الشهراني الذي سدد كرة قوية تصدي لها الحارس ببراعة لترتد امام أندري كارييلو الذي سددها بجوار القائم

53’ تمريرة من سلمان الفرج فى إتجاه كارلوس إدواردو داخل يسار المنطقة لكنه فشل فى تسديد الكرة ليستخلصها دفاع وابها ويبعدها إلى ركنية

52’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال على حدود منطقة جزاء أبها

51’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام سيباستيان جيوفينكو الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

50’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من عمار النجار على ياسر الشهراني

49’ تمريرة من عبدالله عطيف فى غتجاه ياسر الشهراني على الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

48’ تمريرات بين أقدام لاعبي أبها فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة

47’ تبديل أول فى صفوف أبها دخول حسن موسى وخروج روبن جابرييل

46’ بداية الشوط الثاني

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

43’ اختراق رائع من ياسر الشهراني ثم ارسلها عرضية إلى سلمان الفرج الذي حاول تسديد الكرة لكنه مررها لداخل المنطقة بدون متابعة من احد

42’ بطاقة صفراء من نصيب كريم العوضي

41’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه ياسر الشهراني على الجهة اليسري ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

40’ عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

39’ تسديدة قوية من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس ينجاح

38’ ركنية لفريق أبها تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

36’ خطأ لصالح أبها بعد تدخل قوي من أسامة عاشور على بافيتيمبي جوميس

35’ سيطرة من لاعبي الهلال وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان

34’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ابها فى منتصف الميدان

33’ توقف اللقاء لإصابة أسامة عاشور ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

32’ انطلاقة من ياسر الشهراني من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لكن تدخل الدفاع وابعددها بنجاح

31’ تسديدة قوية من سياستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم للهلال بهدفين دون رد

28’ انطلاقة من أندرييه كاريلو من الجهة اليمنى ثم سدد كرة قوية لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي

27’ عرضية من مد الله العليان من الجهة اليمنى لكنها تحولت إلى ضربة مرمي

26’ تنفيذ الركنية بعرضية من سيباستيان جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

25’ تمريرة طولية فى إتجاه ياسر الشهراني على الجهة اليسري ومحاولة من الشهراني لإرسال عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

24’ محاولة التوغل من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

23’ هدوء فى مجريات المباراة وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

20’ تمريرة طولية فى إتجاه فانيفا ايما اندرياتسيما لكن تدخل عبدالله الحافظ وابعدها ببنجاح

18’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق أندرييه كارييلو لكنها مرت اعلى المرمي

17’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وتمريرات على حدود منطقة جزاء أبها

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم اصبح للهلال بهدفين دون رد

وصف الهدف بعج سلسلة من التمريرات على حدود المنطقة تصل الكرة إلى جيوفينكو الذي مررها بكعب القدم إلى جوميس داخل يسار المنطقة ليسددها الفرنسي تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

الأسددددددددد قوووووووول ⚽️⚽️💙💙🤩🤩 pic.twitter.com/tN7OjdBys8 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 31, 2020

13’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لصالح الهلال عن طريق جوميس 12’ تسديدة قوية من بافيتيمبي جوميس من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم 10’ الهدف جاء بعد ركنية للهلال تنفذ بعرضية من سيباستيان جيوفيتكو على القائم القريب تلقاها أندري كاريلو برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح قوووووووووووووول.. الثعبان كاريلووو🤩🤩💙💙👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/I4TYfVpudL — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 31, 2020 9’ جوووووووووووووول لصالح فريق الهلال عن طريق أندري كارييلو 7’ تسديدة من كاريلو من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى ابعدها الحارس ببراعة 5’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 4’ تسديدة قوية من جيوفينكو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 3’ ضغط قوي من فريق الهلال على دفاعات أبها 1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة البدلاء / أمير كردي / محمد جحفلي / جوستافو كويلار / محمد الواكد / سالم الدوسري / صالح الشهري / محمد الشلهوب / محمد كنو / هتان باهبري 📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "أبها"، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#أبها_الهلال#الهلال 💙 pic.twitter.com/deaE0pm1FG — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 31, 2020 الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / مدالله العليان / جانج هيون سوو / عبدالله الحافظ / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / سلمان الفرج / أندري كاريلو / سيباستيان جيوفينكو / كارلوس إدواردو / بافيتيمبي جوميس البدلاء / عبدالله إبراهيم القحطاني / مصعب محرق / منصور جوهر / عبدالله قيسي / صالح دلعبة آل باس أبها: يبدأ المدرب عبدالرزاق الشابي بطريقة (4/2/3/1) وتض كلًا من عبدالعالي المحمدي / أسامة عاشور / مهدي تاهرات / أمين عتوشي / خالد الخثلان / كريم العواضي / روبين جابرييل / أحمد النجعي / عمار النجار / سعد بقير / فانيفا ايما اندرياتسيما تشكيل الفريقين: يستعد أبها بكل قوة لمواجهة الهلال، ولم ينجح في الفوز على نادي الفيصلي الذى يسبقه بنقطة في ترتيب جدول الدوري، وذلك ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين، وبالتأكيد سيسعى للفوز لرفع رصيدة من النقاط، حيث أنه حقق نتائج جيدة هذا الموسم واستطاع الحصول على 23 نقطة حتى الأن. يحتاج الموج الأزرق لحصد الثلاث نقاط من مباراته مع نادي أبها صاحب المركز الثامن ليستكمل مشواره فى المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن فقدها لصالح نادى النصر بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن تعادل زعيم أسيا سلبياً مع الشباب في الوقت الذى فاز فيه العالمي على الاتفاق الجولة الماضية من الدوري

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد أبها في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./