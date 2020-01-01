ضمك v الأهلي

بث مباشر: شاهدة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي 2020

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عمر السومة الأهلي الهلال 2015-2016
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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الأهلي وضمك في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

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الأهلي × ضمك

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على ضمك في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في الجولة 27 من الدوري السعودي.

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    فاز الراقي على الهلال في المباراة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على الهلال بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن الوحدة الرابع و8 نقاط عن النصر.

    يصارع ضمك على الهبوط هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن الحزم والاتحاد البعيدين عن مراكز الهبوط بنقطتين فقط، وقد تعادل الفريق في آخر مبارياته مع الفيحاء سلبيًا بدون أهداف.

    تشكيل الأهلي:

    التشكيل | 4-3-3
    ياسر الميسليم
    عبد الله حسون - محمد خبراني - معتز هوساوي - لوكاس ليما
    ساريتش - يوسف الحربي - علي الأسمري
    سلمان المؤشر - عمر السومة - عبد الرحمن غريب

    تشكيل ضمك:

    التشكيل | 4-3-3
    مصطفى زغبة
    ماجد هزازي - فاروق شافعي - فيتور - حسن رغفاوي
    بلال سعداني - مهند النجعي - غازي عيادي
    محمد محسن - زيلايا - عبد الله الجوعي

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