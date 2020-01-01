فيديو - بث مباشر: الأهلي والزمالك.. لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 الزمالك

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البدلاء / محمد عواد / عبدالله جمعة / محمد عبد السلام / شيكابالا / مصطفى فتحي / محمد أوناجم / إمام عاشور

الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد أبو جبل / حازم أمام / محمود علاء / محمود حمدي / محمد عبد الشافي / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أباما / أحمد سيد زيزو / أشرف بنشرقي / مصطفى محمد

البدلاء / شريف إكرامي / محمود متولي / أيمن أشرف / أحمد فتحي / وليد سليمان / محمود كهربا / أليو بادجي

الأهلي: يبدأ المدرب رينيه فايلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / رامي ربيعة / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / محمد مجدي أفشة / حسين الشحات / جيرالدو دا كوستا / جونيور أجاي

تشكيل الفريقين:

في المقابل، سيرغب الزمالك في الثأر من الخسارة السابقة التي تعرض لها ضد الأهلي وكانت في مباراة السوبر أيضًا بشهر سبتمبر الماضي، عندما تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو، فهل يتغير الوضع مع الفرنسي كارتيرون ويستطيع رد الاعتبار لفريقه الحالي وضد ناديه السابق؟

يسعى المارد الأحمر لمواصلة التفوق على الغريم التقليدي، كما هي العادة في أغلب المواجهات السابقة بين الطرفين، ومهما كانت حالة الفارس الأبيض يبقى للفوز عليه مذاق مختلف تمامًا وبالأخص إذا كان الانتصار يساوي بطولة، فهل ينجح الشياطين الحُمر في تحقيق ثاني الألقاب تحت قيادة السويسري فايلر؟

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الزمالك في مباراة كأس السوبر ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.