فيديو | بثلاث كلمات .. وليد الركراكي يرد على إمكانية تدريب الهلال!

مدرب "أسود الأطلس" رد بصورة مفاجئة على إمكانية تدريب نادي الهلال..

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رد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على فكرة تولي مهمة تدريب نادي الهلال السعودي خلفًا للبرتغالي جورج جيسوس، الذي يعيش تحت الضغط حاليًا، رغم انفراده بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الركراكي اكتسب شهرة هائلة على الصعيدين العربي والعالمي، بعدما نجح في قيادة "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر نهاية العام الماضي.

ورد الركراكي على فكرة تدريب الهلال بعدما استوقفه أحد مشجعي "الزعيم" لسؤاله عن إمكانية حدوث ذلك.

وبعد الإشادة بما قدمه منتخب المغرب في المونديال، سأله المشجع عما إذا كان من الممكن أن يقوم بتدريب الهلال، ليرد الركراكي وهو يبتسم قائلًا: "إن شاء الله".

يذكر أن الركراكي سبق له الإشادة بما يملكه نادي الهلال، حيث وصفه بأنه "عملاق السعودية وريال مدريد آسيا"، وذلك قبل مواجهة "الزعيم" أمام الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي استضافتها المغرب، وحصل فيها الهلال على الميدالية الفضية.

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