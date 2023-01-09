فيديو | بتقنية "هولوجرام" تشافي يحلل مباراة برشلونة تلفزيونيًا!

كرة القدم لا تتوقف عن التطور!

شهد النقل التلفزي لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة تقنية جديدة تدخل عالم كرة القدم للمرة الأولى رغم ظهورها في عدة مجالات من قبل وهي الهولوجرام.

كان بطل المشهد هو تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة والذي خرج على القناة الرسمي للدوري الإسباني عقب انتهاء اللقاء.

تشافي حلل أداء فريقه وأدلى بتصريحات من داخل ملعب اللقاء بنفس الملابس التي كان يرتديها، لكنه ظهر داخل نفس المكان الذي يقام فيه التحليل عقب المباريات.

تشافي تحدث عن عدة أمور وأكد على أهمية الفوز وتعرض فريقه لبعض الضغوطات والمعاناة خلال مشوار الدوري الإسباني في تلك التصريحات.

جدير بالذكر أن تشافي كان قد نجح في قيادة فريقه للنقطة رقم 41 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.