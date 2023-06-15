فيديو | بتسديدة مذهلة .. ليونيل ميسي يحقق رقمًا تاريخيًا على حساب أستراليا!

ميسي سجل هدفًا مذهلًا في مواجهة الأرجنتين وأستراليا الودية، حقق به رقمًا تاريخيًا..

كعادته، يصنع ليونيل ميسي الحدث دائمًا، وهذه المرة قدم نجم إنتر ميامي الأمريكي لقطة مذهلة في مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية، المقامة على ملعب العمال في العاصمة الصينية بكين.

ميسي احتاج إلى 72 ثانية فقط ليفتتح التسجيل في المباراة لصالح الأرجنتين، بتسديدة مذهلة من حدود منطقة الجزاء، ليسجل أسرع هدف في مسيرته.

وتفوق هذا الهدف على ذلك الذي سجله ميسي أمام نيجيريا في 2014، والذي جاء بعد دقيقتين و46 ثانية.

ميسي تلقى تمريرة من إنزو فيرنانديز ليمهد الكرة لنفسه ويسدد بقدمه اليسرى كرة لم يشاهدها حارس أستراليا إلا في الشباك.

ميسي سجل للمباراة السابعة على التوالي رفقة الأرجنتين، وهو رقم قياسي جديد في مسيرته رفقة "الألبيسيليستي"، ليواصل أسطورة برشلونة كتابة التاريخ.