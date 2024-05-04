فيديو | بإشارات قوية .. نجوم النصر يغضبون كريستيانو رونالدو أمام الوحدة

شاهد ما حدث بين رونالدو ونجوم النصر

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حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره الوحدة، ولكن تسبب نجوم العالمي في غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المواجهة.

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وفاز النصر على الوحدة بسداسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك في الرياض.

وتداولت جماهير النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لرونالدو خلال إحدى هجمات الوحدة على العالمي، وهو يطلب من اللاعبين سرعة إخراج الكرة من الدفاع إلى الهجوم.

وظهرت علامات العصبية على رونالدو، بسبب عدم الاستجابة لطلبه، وقيام حكم المباراة بإطلاق صافرته معلنًا رمية تماس للاعبي الوحدة.

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ونجح رونالدو في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة النصر ضد الوحدة، ليواصل تصدره لترتيب قائمة هدافي دوري روشن برصيد 32 هدفًا.

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